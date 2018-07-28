Ezzy Priestley'e yoğun ilgi

Bu sezon teknik direktör İbrahim Baş önderliğinde şampiyonluğa oynayacak olan bir kadro oluşturmaya çalışan kırmızı siyahlılar Hopaspor’da şampiyonluk yaşayarak Üçüncü Lige çıkmasında büyük katkı sağlayan Nijeryalı Ezzy Priestley’i transfer etmişti. Genç oyuncu Ezzy Priestley Yozgat’a geldiğin günden buyana Yozgatlıların da ilgi odağı oldu. Kendisine ilgi gösteren Yozgatlılar ile de fotoğraf çektiren Ezzy Priestley, kendisine gösterilen bu yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.