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Ezzy Priestley döndü

GEÇTİĞİMİZ hafta Sinopspor ile oynanan müsabaka sonrasında Ukrayna’ya gittiği iddia edilen Yozgatspor’un başarılı oyuncusu Ezzy Priestley tekrar Yozgat’a döndü.

Ezzy Priestley döndü

GEÇTİĞİMİZ hafta Sinopspor ile oynanan müsabaka sonrasında Ukrayna’ya gittiği iddia edilen Yozgatspor’un başarılı oyuncusu Ezzy Priestley tekrar Yozgat’a döndü.

04 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
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Ezzy Priestley döndü

Hafta içerisinde Ezzy Priestley ile alakalı yapılan spekülasyonların ardından önceki gün Yozgat’a dönen Ezzy Priestley, dün oynanan Çarşambaspor müsabakasında da 18 kişilik maç kadrosunda alındı. İlk yarının Çarşambaspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlanmasının ardından ikinci yarıda Nurettin Ecevit’in yerine oyuna giren Nijeryalı oyuncu vasatı aşamazken, takımının mağlubiyetine de engel olmadı.

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