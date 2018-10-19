Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97454
ALTIN
222.281
DOLAR
5.6250
STERLİN
7.3258
EURO
6.4525

Ezzy Priestley boş geçmiyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un sezon başında Hopaspor’dan transfer ettiği Nijeryalı oyuncusu Ezzy Priestley gösterdiği performans ile göz doldurdu.

Ezzy Priestley boş geçmiyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un sezon başında Hopaspor’dan transfer ettiği Nijeryalı oyuncusu Ezzy Priestley gösterdiği performans ile göz doldurdu.

19 Ekim 2018 Cuma 07:00
16 Okunma
Ezzy Priestley boş geçmiyor

Kırmızı siyahlı ekibin yabancı oyuncusu Ezzy Priestley, şimdiye kadar çıktığı 4 karşılaşmayı da boş geçmedi. Alınan galibiyetlerde önemli bir pay sahibi olan başarılı oyuncu Ezzy Priestley, oynadığı bütün müsabakalarda ya gol attı, yada atılan gollerin asistini yaptı. Özellikle bireysel yeteneği ile top kontrolü üst seviyede olan genç oyuncu Ezzy Priestley rakip ile birebir pozisyonlarda da etkili oluyor. Pazar günü oynanan Amasyaspor müsabakasında da üstün bir performans göstererek takımını galibiyetin de önemli bir rol oynayan Ezzy Priestley, girilen pozisyonların hazırlayıcısı olurken, atılan tek golün de asistini yapan isim oldu. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Galibiyet onunla geldi
Galibiyet onunla geldi
Bayan taraftarlar
Bayan taraftarlar
Daha iyi olacağız
Daha iyi olacağız
Burak Emre’den kötü haber
Burak Emre’den kötü haber
YOZGATSPOR TOPLANIYOR
YOZGATSPOR TOPLANIYOR
Yurtnaç da Vefa Kart aldı
Yurtnaç da Vefa Kart aldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim