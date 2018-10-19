Ezzy Priestley boş geçmiyor

Kırmızı siyahlı ekibin yabancı oyuncusu Ezzy Priestley, şimdiye kadar çıktığı 4 karşılaşmayı da boş geçmedi. Alınan galibiyetlerde önemli bir pay sahibi olan başarılı oyuncu Ezzy Priestley, oynadığı bütün müsabakalarda ya gol attı, yada atılan gollerin asistini yaptı. Özellikle bireysel yeteneği ile top kontrolü üst seviyede olan genç oyuncu Ezzy Priestley rakip ile birebir pozisyonlarda da etkili oluyor. Pazar günü oynanan Amasyaspor müsabakasında da üstün bir performans göstererek takımını galibiyetin de önemli bir rol oynayan Ezzy Priestley, girilen pozisyonların hazırlayıcısı olurken, atılan tek golün de asistini yapan isim oldu.