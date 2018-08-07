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Eylülde başlıyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig'de 2018-2019 sezonu 22-23 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Eylülde başlıyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig'de 2018-2019 sezonu 22-23 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

07 Ağustos 2018 Salı 07:00
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Eylülde başlıyor

Bölgesel Amatör Lig’de bu sezon oynama hakkı olan 160 takımdan 151'inin başvurusu kabul edildi. Katılacak takımların 93'ü geçen sezon Spor Toto BAL'da yer alan takımlardan, 51'i yerel liglerden Spor Toto BAL'a yükselen takımlardan, 7'si ise geçen sezon TFF 3.Lig'den düşen takımlardan oluşuyor. 23 Temmuz3 Ağustos 2018 tarihlerinde Saha Denetimlerinin ilki tamamlandı. 27 Ağustos 2018 tarihine kadar saha denetimlerinin ikincisi de tamamlanacak. Sonrasında ise gruplandırma ve statü açıklanacak. Eylül ayının ilk haftasında grup kuraları çekilip, fikstür netleşecek. 

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