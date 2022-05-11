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‘Evinin Sultanları’ sahalarda

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Evinin Sultanları’ projesi kapsamında ev hanımları Spor Salonu’na giderek spor yapıp kaliteli vakit geçiriyorlar.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 00:32
‘Evinin Sultanları’ sahalarda

Ev hanımları ve çalışan kadınlar, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilerek, beden ve ruh sağlıklarını geliştirmek üzere amacıyla hayata geçirilen projeye ev kadınları yoğun ilgi gösteriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporun gelişimine katkı sağlamak ve spor branşlarının bilinirliğini arttırmak amacıyla ev hanımlarının düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla 'Evinin Sultanları' projesi kapsamında sorgun ilçesinde düzenlenen etkinlikte kadınlar voleybol oynayarak stres attılar. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte evinin sultanları, filede de maharetlerini sergilediler.

Son Güncelleme: 10.05.2022 17:34
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