Etkinlik Protokolü imzalandı

Protokole Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ve Eğitim Birsen Başkanı Kenan Şerefli imza attı. Parlak, ortaklaşa futsal turnuvası düzenlediklerini, Merkez okullarında görev yapan eğitim camiasının katılımıyla ocak ayından itibaren müracaat sayısına göre bir fikstür belirleyeceklerini söyledi. Parlak, ‘’İstiklal Lisesi Rasim Kayhan Spor Salonunu kullanmak şartıyla yapılacak olan turnuva müracaatların yoğunluğuna göre Müdürlüğümüze bağlı Celal Atik Spor Salonu da kullanarak güzel bir faaliyet düzenleyeceğiz’’ dedi.

Şerefli de, sadece sendikacılık değil sosyal sendikacılık adına da faaliyetlerde düzenleyiq, üyelerin de sosyal faaliyetlerde bulunması açısından çalışmalarda bulunduklarını anlattı.