Esosa’dan şampiyonluk paylaşımı

Siyahi oyuncu kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘’Cennetteki Yüce Tanrı Teşekkürler. Bu kadar sensiz bulamazdım. Yollarından saptığımı biliyorum bazen beni affet. Merhamet ve merhametini takdir ediyorum. Bu yıl yine yaptınız, arka arkaya şampiyon Kolayca söyleyebilseydim. Çocukluğumdan savaştığım her fırtına ve savaş beni bu ana getirdi. Tanrı en büyük. Dünyanın her yerinden aldığım her destek için Teşekkürler’’ dedi.