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Esosa’dan şampiyonluk paylaşımı

TFF Üçüncü Ligi’nin yeni takımlarından Yozgatspor’un şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi olan Nijeryalı oyuncu Esosa, kendi sosyal medya hesabından önceki gün şampiyonluk mesajı yayınladı.

Esosa’dan şampiyonluk paylaşımı

TFF Üçüncü Ligi’nin yeni takımlarından Yozgatspor’un şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi olan Nijeryalı oyuncu Esosa, kendi sosyal medya hesabından önceki gün şampiyonluk mesajı yayınladı.

21 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Esosa’dan şampiyonluk paylaşımı

Siyahi oyuncu kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘’Cennetteki Yüce Tanrı Teşekkürler. Bu kadar sensiz bulamazdım. Yollarından saptığımı biliyorum bazen beni affet. Merhamet ve merhametini takdir ediyorum. Bu yıl yine yaptınız, arka arkaya şampiyon Kolayca söyleyebilseydim. Çocukluğumdan savaştığım her fırtına ve savaş beni bu ana getirdi. Tanrı en büyük. Dünyanın her yerinden aldığım her destek için Teşekkürler’’ dedi.

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