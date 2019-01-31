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Esosa Prestley Şehirden ayrıldı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da başarılı oyuncu Esosa Prestley’in Sinopspor müsabakası sonrasında yönetimden ve teknik ekipten izin almadan gittiği ileri sürüldü.

Esosa Prestley Şehirden ayrıldı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da başarılı oyuncu Esosa Prestley’in Sinopspor müsabakası sonrasında yönetimden ve teknik ekipten izin almadan gittiği ileri sürüldü.

31 Ocak 2019 Perşembe 07:00
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Esosa Prestley Şehirden ayrıldı

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, sezon başında renklerine kattıkları ve takımın en önemli oyuncuları arasında yer alan Esosa Prestley’in Sinopspor müsabakası sonrasında izin almadan Ukrayna’ya gittiğini söyledi. Kimsenin haberi olmadan Yozgat’ı terk eden Esosa Prestley’in Cuma gününe kadar döneceğini söylediğini öğrendiklerini dile getiren Kulüp Başkanı Arslan, ‘’Esosa Prestley Yozgat’a dönmesi durumunda kendisine gerekli cezai işlemleri uygulayacağız. Dönmemesi durumunda ise gerekli girişimlerde bulunarak Ukrayna’da anlaştığını düşündüğümüz kulüp ile lisans çıkarmasının önüne geçmeye çalışacağız’’ dedi. 

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