Esneme ve nefes alma kursu

Boğazlıyan kapası halı saha tesislerinde gerçekleştirilen esneme ve nefes alma kurslarında Antrenörler eşliğinde kadınlar hem formlarını koruyorlar ve hem de sağlıklı bir yaşam sürebilmek için spor yapıyorlar. Strese karşı büyük desteği olan esneme ve nefes alma kursunun insan bedenine çok büyük faydaları bulunuyor. İnsan vücudunun esnekliğini artıran antrenmanda aynı zamanda esneme ve nefes alma hareketlerini yapanların hareket aralığını geliştirir. Fiziksel aktivitelerdeki performansını yükselten esneme ve nefes alma hareketleri aynı zamanda kaslarınıza giden kan akışını da hızlandırır. Sırt ağrısını iyileştirmeye ve önlemeye yardımcı olan esneme ve nefes alma hareketleri zihni sakinleştirirken aynı zamanda da stresi azaltmak için harika bir yöntemdir.