Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1330
ALTIN
472.271
DOLAR
8.1805
STERLİN
11.4033
EURO
9.8402

Esneme ve nefes alma kursu

BOĞAZLIYAN Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan esneme ve nefes alma kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

22 Nisan 2021 Perşembe 00:43
Esneme ve nefes alma kursu

Boğazlıyan kapası halı saha tesislerinde gerçekleştirilen esneme ve nefes alma kurslarında Antrenörler eşliğinde kadınlar hem formlarını koruyorlar ve hem de sağlıklı bir yaşam sürebilmek için spor yapıyorlar. Strese karşı büyük desteği olan esneme ve nefes alma kursunun insan bedenine çok büyük faydaları bulunuyor. İnsan vücudunun esnekliğini artıran antrenmanda aynı zamanda esneme ve nefes alma hareketlerini yapanların hareket aralığını geliştirir. Fiziksel aktivitelerdeki performansını yükselten esneme ve nefes alma hareketleri aynı zamanda kaslarınıza giden kan akışını da hızlandırır. Sırt ağrısını iyileştirmeye ve önlemeye yardımcı olan esneme ve nefes alma hareketleri zihni sakinleştirirken aynı zamanda da stresi azaltmak için harika bir yöntemdir. 

Son Güncelleme: 21.04.2021 16:54
Anahtar Kelimeler:
Esneme Ve Nefes Alma Kursu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başarılı sporcudan ziyaret
Başarılı sporcudan ziyaret
Minik sporcular için Voleybol kursu
Minik sporcular için Voleybol kursu
Judo çalışmalarına devam
Judo çalışmalarına devam
Gençlerin tercihi Gençlik Merkezi
Gençlerin tercihi Gençlik Merkezi
STADI iNŞAATINA DEVAM
STADI iNŞAATINA DEVAM
Maltepe maçının tarihi belli oldu
Maltepe maçının tarihi belli oldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim