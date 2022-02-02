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Esnafspor için toplandılar

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Çayıralan Esnafspor’a destek için Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, başkanlığında toplantı yapıldı.

02 Şubat 2022 Çarşamba 00:21
Esnafspor için toplandılar

Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen destek toplantısında Kulüp Sözcüsü Bahadır Yücel, Kulübün Onursal Başkanı İbrahim Hazer tarafından yapılan 700 bin liralık destek ile kulübün bu noktalara kadar geldiğini, bundan sonra da kulübün daha ileriye gitmesi için Çayıralanlı iş insanlarında destek istedi. Çayıralan Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız ise Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden bir takımın maddi külfetlerinin olduğunu söyledi. Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Çayıralan Esnafspor’a az çok demeden yardım eden herkese teşekkür eden Kaymakam Yıldız, kendilerinin de maddi ve manevi olarak takımın yanında olacaklarını ifade etti. 
Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar ise toplantının asıl amacının Çayıralan Esnafspor’a destek için olduğunu vurguladı. Çayıralan Esnafspor’un İbrahim Hazer’in katkıları ile buralara kadar geldiğinin altını çizen Codar, takımın şu an sıfırı tüketmiş durumda olduğunu, herkesin az çok demeden elini cebimize atması gerektiğini belirtti. Öte yandan ligin ilk yarısında takıma 700 bin lira destek sağlayan onursal Başkan İbrahim Hazer 200 bin lira daha destek vereceğinin sözünü verdi. 

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