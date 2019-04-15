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Eskişehir tur atladı

KADINLAR Bölgesel Amatör Futbol Ligi gruplarında birinci olan takımların katılımı ile düzenlenen 3’üncü Lige terfi eleme müsabakası ikinci etabına Yozgat ev sahipliği yaptı.

Eskişehir tur atladı

KADINLAR Bölgesel Amatör Futbol Ligi gruplarında birinci olan takımların katılımı ile düzenlenen 3’üncü Lige terfi eleme müsabakası ikinci etabına Yozgat ev sahipliği yaptı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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Eskişehir tur atladı

Yozgat Bozok stadı Dış Sahası’nda oynanan karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Eskişehir Öncüspor, bir üst tura yükselen takım oldu. Eskişehir Öncüspor ile Giresun Sanayispor takımları karşı karşıya geldi. Rakibine oranla fizik gücü daha iyi olan Giresun temsilcisi ilk yarıda yediği talihsiz gol ile yakıldı. Gol bulmasına karşılık, rakibinin attığı ikinci gole de engel olamayan Giresun temsilcisi elendi. Eskişehir takımı ise bir üst tura yükseldi. 

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