Eskişehir tur atladı

Yozgat Bozok stadı Dış Sahası’nda oynanan karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Eskişehir Öncüspor, bir üst tura yükselen takım oldu. Eskişehir Öncüspor ile Giresun Sanayispor takımları karşı karşıya geldi. Rakibine oranla fizik gücü daha iyi olan Giresun temsilcisi ilk yarıda yediği talihsiz gol ile yakıldı. Gol bulmasına karşılık, rakibinin attığı ikinci gole de engel olamayan Giresun temsilcisi elendi. Eskişehir takımı ise bir üst tura yükseldi.