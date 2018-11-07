Eski takımlarına karşı oynadılar

Önceki gün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Yozgat Bozokspor Ankara Hentbol İhtisas takımı arasında oynanan müsabakada Ankara temsilcisinde üç isim eski takımına karşı forma giydi. Ankara Hentbol İhtisas takımının başarılı oyuncuları Ömer, Özkan ve Barış bu sezon ilk defa eski takımları Yozgat Bozokspor’a karşı forma giydiler. Gösterdikleri performans ile göz dolduran üç oyuncu yıllarca formasını giydikleri Yozgat Bozokspor’a karşı garip duygular içerisinde olduklarını söylediler. Şampiyonluk yolunda eski takımlarına başarı dileğinde bulunan Ömer, Özkan ve Barış, ‘’Umarız Yozgat Bozokspor Süper Lig’e çıkar ve Yozgat’ı orada da barıyla temsil eder’’ dediler.