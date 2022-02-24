Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

ESKi FUTBOLCULARDAN DESTEK

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor için kırmızı siyahlı renklere gönül veren taraftarlar tarafından başlatılan kulübe sembolik destek kampanyasına Yozgatspor forması giymiş eski futbolculardan da destek geldi.

24 Şubat 2022 Perşembe 00:24
ESKi FUTBOLCULARDAN DESTEK

Yozgatspor taraftarları tarafından kulübe destek amacıyla başlatılan kulübe sembolik destek kampanyasına kırmızı siyahlı renklere gönül veren Yozgatlılar dışında Yozgatspor formasını başarıyla terletmiş olan eski Yozgatsporlu oyuncular da destek oldu. Daha Yozgatspor formasını giymiş olan Osman Keçelioğlu, Sebahattin Genç, Metin Kurt, Ahmet Özen Ziya İstek ve Osman Can Çötür, Kubilay Anteplıoglu, Anıl Merthan Kurt, Beytullah Ersoy, Alihan Öztürk, Ömercan Laçin, Yiğit Türkmen, Göktuğ Demiroğlu, Vehbi Furkan Yıldırım, Necmi Çoban, Hüseyin Çelik ve Yozgatspor’da forma giymiş, yardımcı Antrenörlük yapmış ve son olarak ta Yozgatspor teknik direktörlüğü görevini yürütmüş olan Nihat Tinel de destek kampanyasına katıldı. Yozgatspor Kulüp yöneticilerinden Hacı Kartal, ‘’Malum şampiyonluk yolundayız, Yozgatspor taraftarları şampiyonluk yolunda takımımıza destek için 66 lira sembolik bağış yapma çağrısında bulundular. Bu çağrıya Yozgat sevdalıları, Yozgatspor sevdalılarının dışında kırımızı siyahlı formayı terletmiş olan futbolcularımızın da destek vermeleri bizleri çok mutlu etti’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
ESKi FUTBOLCULARDAN DESTEKYozgatIlerigazetesişubatPerşembeHaberSporTotoBölgeselAmatörLigYozgatspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çayıralan’da TKi alarmı
Çayıralan’da TKi alarmı
Sorgun’da DSi hazırlıkları
Sorgun’da DSi hazırlıkları
Yurdum Gençlikspor vites yükseltti
Yurdum Gençlikspor vites yükseltti
Futbolun her yerindeler
Futbolun her yerindeler
Voleybolcular seri peşinde
Voleybolcular seri peşinde
Yozgatspor’da Kaman hazırlıkları
Yozgatspor’da Kaman hazırlıkları
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim