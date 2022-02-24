ESKi FUTBOLCULARDAN DESTEK

Yozgatspor taraftarları tarafından kulübe destek amacıyla başlatılan kulübe sembolik destek kampanyasına kırmızı siyahlı renklere gönül veren Yozgatlılar dışında Yozgatspor formasını başarıyla terletmiş olan eski Yozgatsporlu oyuncular da destek oldu. Daha Yozgatspor formasını giymiş olan Osman Keçelioğlu, Sebahattin Genç, Metin Kurt, Ahmet Özen Ziya İstek ve Osman Can Çötür, Kubilay Anteplıoglu, Anıl Merthan Kurt, Beytullah Ersoy, Alihan Öztürk, Ömercan Laçin, Yiğit Türkmen, Göktuğ Demiroğlu, Vehbi Furkan Yıldırım, Necmi Çoban, Hüseyin Çelik ve Yozgatspor’da forma giymiş, yardımcı Antrenörlük yapmış ve son olarak ta Yozgatspor teknik direktörlüğü görevini yürütmüş olan Nihat Tinel de destek kampanyasına katıldı. Yozgatspor Kulüp yöneticilerinden Hacı Kartal, ‘’Malum şampiyonluk yolundayız, Yozgatspor taraftarları şampiyonluk yolunda takımımıza destek için 66 lira sembolik bağış yapma çağrısında bulundular. Bu çağrıya Yozgat sevdalıları, Yozgatspor sevdalılarının dışında kırımızı siyahlı formayı terletmiş olan futbolcularımızın da destek vermeleri bizleri çok mutlu etti’’ dedi.