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Esertürk’ten moral

Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk’ün eşi Yozgat Polis Eşleri Derneği Başkanı Özlem Esertürk, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı oyuncularına moral verdi.

21 Eylül 2021 Salı 00:36
Esertürk’ten moral

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının hafta sonu Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Sivas Belediyespor ile oynadığı müsabakayı takip eden Özlem Esertürk müsabaka sonrasında ise oyuncuları tatlı ikramında bulundu. Duykon Kadın Kolları Genel Başkanı Aysel Arslan'ın daveti üzerine Yozgat Polis Eşleri Derneği Başkanı Özlem Esertürk, Duykon Yozgat Temsilcisi Ziya Saydam ve eşi Arzu Saydam, Bozkır Kadın Girişimci Kooperatifi Başkanı Ebru Örmüş, O SES Çiğ Kofte sahibi Sema Susam da Sivas Belediyespor ile oynanan hazırlık müsabakasını tribünden izledi. Müsabaka sonrasında kızların yanına gelen kadınlar, sporcular ile bir süre sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdiler. Yozgat Polis Eşleri Derneği Başkanı Özlem Esertürk Yozgat’ta kadın takımının birinci ligde mücadele etmesinin çok güzel bir şey olduğunu söyledi. Ellerinden geldiği kadar Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına destek olacağını dile getiren Esertürk, oyuncuları göstermiş oldukları büyük başarılardan dolayı da tebrik etti. 

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