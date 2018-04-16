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Erzincanlı Rıza’ya rakip oldu

YOZGATLI Milli Güreşçi Rıza Kayaalp Ünlü Sanatçı Dursun Ali Erzincanlı ile bilek güreşi yaptı.

Erzincanlı Rıza’ya rakip oldu

YOZGATLI Milli Güreşçi Rıza Kayaalp Ünlü Sanatçı Dursun Ali Erzincanlı ile bilek güreşi yaptı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Erzincanlı Rıza’ya rakip oldu

Ünlü sanatçı Erzincanlı, Rusya’nın Dağıstan bölgesinde düzenlenecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren Güreş Milli Takımının hazırlık kampına katılarak güreşçilere moral verdi. Yozgatlı Avrupa ve Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp’le bilek güreşi de yapan Erzincanlı kampta keyifli anların yaşanmasına neden oldu. Rıza Kayaalp “Türkiye’nin en önemli sanatçılarından biri olan Dursun Ali Erzincanlı ile burada çok güzel zaman geçirdik. Bu tip ziyaretler motivasyonumuzu artıyor. Kendisine bir kez daha tüm takım adına teşekkür ediyorum” dedi. 

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