Ertuğrul Gazi şampiyon

Sorgun Spor Sayonu’ndaki müsabaka oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Küçük Kızlar Hentbol final maçında Ertuğrul Gazi Ortaokulu, Yozgat Cumhuriyet Ortaokulu takımını 7-6 yenerek mutlu sona ulaştı.
Takımların kupa ve sporcuların madalyaları törenle verildi.
11 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Sorgun Spor Sayonu’ndaki müsabaka oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Küçük Kızlar Hentbol final maçında Ertuğrul Gazi Ortaokulu, Yozgat Cumhuriyet Ortaokulu takımını 7-6 yenerek mutlu sona ulaştı.
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