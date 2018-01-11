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Ertuğrul Gazi şampiyon

SORGUN ilçesinde oynanan Küçük Kızlar Hentbol İl birinciliği finalinde Ertuğrul Gazi takımı şampiyon oldu.

Ertuğrul Gazi şampiyon

SORGUN ilçesinde oynanan Küçük Kızlar Hentbol İl birinciliği finalinde Ertuğrul Gazi takımı şampiyon oldu.

11 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Ertuğrul Gazi şampiyon

Sorgun Spor Sayonu’ndaki müsabaka oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Küçük Kızlar Hentbol final maçında Ertuğrul Gazi Ortaokulu, Yozgat Cumhuriyet Ortaokulu takımını 7-6 yenerek mutlu sona ulaştı.
Takımların kupa ve sporcuların madalyaları törenle verildi.

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