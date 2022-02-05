Ertelenen müsabakalar oynandı

Ligin 11’inci haftasında yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ertelenen 6 müsabakadan 5’i oynanırken, 1’i ise güvenlik sebebi ile tatil edildi. Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi 11’inci haftasında A Grubunda İl Özel İdarespor konuk ettiği Çandırspor’u 4-2 mağlup etti. B grubunda Kale Gençlikspor konuk ettiği Sarıkaya Belediyespor’a 2-1 mağlup olurken, Çiğdemlispor ise konuk ettiği Boğazlıyan Şekerspor ile 1-1 berabere kaldı. C Grubunda Divanlı Gençlerbirliği Çamlıkspor’u 2-1 mağlup ederken Sorgun Gençlikspor ise konuk ettiği Akdağmadenispor’a 2-1 mağlup oldu. Saraykent Yenifakılı Gençlikspor arasında oynanması gereken müsabaka ise güvenlik nedeniyle tatil edildiği öğrenildi.