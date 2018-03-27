Erteleme yarın

Önceki gün deplasmanda Kilis Belediyespor ile oynanan müsabakanın ilk dakikalarında Mert ile çarpışan başarılı defans oyuncusu Burak’ın kaşı açılmıştı. Yaklaşık 5 dakika saha ortasında müdahale edilen ve kafası bandajlanan Burak 90 dakikayı kafasında bandaj ile tamamladı. Müsabaka sonrasında hastaneye kaldırılan Burak’ın kaşı açıldığı ve dikiş atıldığı öğrenildi. Çarşamba günü Yozgat’a gelecek olan tecrübeli oyuncunun Belen Belediyespor müsabakasında oynayıp oynamayacağı yapılan kontrolleri sonrasında netlik kazanacak.