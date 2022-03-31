Erteleme maçında kazanan çıkmadı

İlk yarının son 5 dakikasına konuk ekip önde girdi. Bu dakikadan sonra oyuna üstünlüğünü koyan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ilk yarıyı 24-22 önde tamamladı. İkinci yarı iki ekibin de karşılıklı golleriyle geçti ve karşılaşma 42-42 sona erdi. Erteleme maçında birer puanla sahadan ayrılan takımlardan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor puanını 12’ye çıkardı ve ligi 6. sırada tamamladı. Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü ise 10 puanla ligi 8. sırada bitirdi. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Ahmet Hakan Tüfekçidere, Batuhan Can Karaca hakem ikilisi yönetti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Atiye Gülseven attığı 15 gol ile takımının en golcü ismi olurken, Atiye’yi 12 gol ile Hilal Doğan, 8 gol ile Zeynep Yüksektepe, 4 gol ile Rümeysa Atik, 2 gol ile Zehra Karadavut, 1 gol ile de Semanur Buse Baran takip etti. Konuk ekip Oğuzeli Halk Eğitim Merkezinde ise Seray Erbil attığı 19 gol ile hem takımının hem de müsabakanın en golcü ismi oldu. Seray’ı takımında 6 gol ile Zişan Kuş, 5’en gol ile Almira Vezir, Zelal Karataş, İlayda Alban, 2 gol ile de Rojin Şen takip etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Atiye Gülseven, Rümeysa Atik, Zeynep Yüksektepe 1, Hilal Doğan iki, Zehra Karadavut ve Semanur Buse Baran ise üçer kez iki dakika cezası alırken, Zehra Karadavut, Zeynep Yüksektepe, Beyda Aksoy sarı kart Zehra Karadavut ile Semanur Buse Baran da kırmızı kart gördü. Konuk ekip Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübünde Rojin Şen sarı kart görürken, Zişan Kuş, Almira Vezir, Seray Erbil, Zelal Karataş, İlayda Alman 2 dakika cezası aldılar.