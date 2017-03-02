Erteleme maçı Yozgat’ın 3-2

Yozgatspor ligin 20. haftasının erteleme mücadelesinde rakibi Kazan Belediyespor'u 3-2 yendi. Kırmızı-Siyahlılara galibiyeti getiren golleri Nizamettin, Muhammed ve Oğuzhan kaydederken ev sahibi Kazan Belediyespor'un gollerini ise ikisi de penaltıdan olmak üzere Mustafa Çakır'dan geldi. Yozgatspor'dan Muharrem Kaya ve Turgut Delen kırmızı kart gördüler.

Dk 8: Sağ kanattan Kazan Belediyespor adına kullanılan serbest vuruşta ceza alanı içerisine yapılan ortada topa yükselen Cüneyt'in kafa vuruşu direkten döndü ve Yozgatspor savunması topu taça göndererek bu tehlikeyi önledi.

Dk 18: Sol kanattan gelişen Yozgatspor atağında topla buluşan Yunus Emre bekletmeden ceza alanı içerisine yaptığı ortada topu çok iyi takip ederek rakibinden önce topa yükselen Nizametin yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı 0-1.

Dk 22: Etkili gelişen Kazan Belediyespor atağında savunma arkasına atılan pasta ceza alanı içerisinde topla buluşan Cüneyt topla beraber döner dönmez yaptığı sert vuruşu Yozgatspor kalecisi Mustafa ayaklarıyla çıkardı ve dönen topu bir kez daha önünde bulan Cüneyt'in bu vuruşunu da bu kez çizgiden Turgut çıkararak Kazan Belediyespor'un beraberlik golüne izin vermedi.

Dk 27: Oyunda üstünlüğü biraz olsun ele alan ev sahibi Kazan Belediyespor bu dakikada etkili geldiği anda Mustafa Çakır'ın ceza alanı içerisine girer girmez yaptığı yerden sert şutta Yozgatspor kalecisi Mustafa soluna uzanarak topa son anda parmaklarının ucuyla temasta bulundu ve meşin yuvarlak yan direğe çarparak kornere çıktı.

Dk 30: Orta sahadan gelişen Kazan Belediyespor atağında Yozgatspor ceza alanı içerisine gönderilen orta sonucunda Yozgat ceza alanı içerisinde yaşanan karambolde maçın hakemi bir anda düdüğünü çalarak penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanmak üzere Kazan Belediyespor'da topun başına geçen Mustafa Çakır, adaşı olan Yozgatspor kalecisi Mustafa'nın solundan topu filelere yolladı ve skora eşitliği getiren isim oldu 1-1.

Dk 33: Beraberlik golünden sonra ataklarını sıklaştıran ev sahibi Kazan Belediyespor'da bu dakika da Yozgat ceza alanı dışında topla buluşan Cüneyt'in sert şutunda Yozgatspor kalecisi Mustafa son anda topu çizgide yakalayarak rakibe ikinci gol şansı tanımadı.

Dk 35: Tehlikeli sayılabilecek olan ceza alanı dışında serbest vuruş kazanan Yozgatspor'da topun başına geçen Muhammed Mustafa Doğan ayak içiyle köşeye yaptığı klas vuruşla kalecinin bakışları arasında topu filelere yolladı ve deplasmanda takımını yeniden öne geçiren isim oldu 1-2.

Dk 38: Sağ kanattan korner kazanan Yozgatspor'da ceza alanı içerisine yapılan kavisli sert ortada topa iyi yükselen Oğuzhan yaptığı şık kafa vuruşu ile bir kez daha Kazan Belediyespor filelerini havalandırdı ve mücadele de farkı ikiye çıkardı 1-3.

Dk 40: Kazan Belediyespor takımında kullanılan korner atışında ceza alanı içerisine gönderilen ortada topa yükselen Kazanlı oyuncu Mustafa'nın kafa vuruşu yan direkten oyun alanına döndü ve Yozgatspor defansı topu ceza alanı dışına uzaklaştırdığı sırada topu yeniden sahibi olan Kazan Belediyespor'da bu kez arka direğe yapılan sert ortaya hiçbir Kazan Belediyespor'lu oyuncu dokunamazken meşin yuvarlak köşe bayrak direğinin yanından auta çıktı.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca karşılaşmanın ilk yarısı Yozgatspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Dk 60: Sağ kanattan gelişen Kazan belediyespor serbest vuruş kazandı ve ceza alanı içerisine gönderilen sert kavisli ortada tehlikeli bölgeye gelen topu son anda Yozgatspor'da oyuna ikinci yarı dahil olan Emirhan kafa vuruşuyla topu kornere gönderdi ve tehlikeyi önledi.

Dk 63: Rakip ceza alanı önünde serbest vuruş kazanan Yozgatspor'da serbest vuruşu kullanmak üzere topun başına geçen İlhan Özbay'ın sert şutu kalenin üzerinden auta çıktı.

Dk 65: Sağ kanattan bir serbest vuruş daha kazanan ev sahibi Kazan belediyespor'da ceza alanına doğru gönderilen ortada meşin yuvarlak rüzgarın etkisiyle bir anda kaleye doğru yöneldi ve Yozgatspor kalecisi Mustafa topa son anda tek eliyle müdahale ederek çıkartırken ceza alanında seken topu Muhammed ileriye yaptığı uzun vuruşla uzaklaştırdı.

Dk 67: Orta sahada yaşanan top kapma mücadelesinde Yozgatspor'dan Turgut Delen rakibinden topu almaya çalıştığı sırada maçın hakemi Kazan lehine serbest vuruş verirken ilk yarıda sarı kartı olan Turgut Delen'e ise maçta ikinci sarı kartı ve hemen akabinde kırmızı kart göstererek oyun dışında bıraktı. Yozgatspor bu dakikada sahada rakibi karşısında 10 kişi kaldı.

Dk 90: Gelişen Kazan Belediyespor atağında ceza alanı içerisinde topu önünde bulan Kazanlı oyuncu Cüneyt'in yaptığı sert şut bir anda kale önünde bekleyen Muharrem Kaya'nın eline çarptı ve maçın hakemi mücadele de Kazan lehine ikinci kez penaltı noktasına giderken Muharrem Kaya'yı ise direk kırmızı kartla oyun dışına attı ve Yozgatspor son dakikalarda sahada 9 kişi kalırken penaltı vuruşunu kullanmak üzere ikinci kez beyaz noktaya gelen Mustafa Çakır kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek farkı bire indirdi bu golle son dakikalarda Kazan ekibi puan için ümitlendi 2-3.

Mücadelenin geri kalan bölümünde başka gol olmayınca Yozgatspor zorlu Başkent deplasmanında sahadan 3-2 galibiyetle ayrılarak ligdeki puanını 34'e yükseltip 4'üncü sıradaki yerini korudu.