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Erteleme maçı Özel İdarenin

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubunda oynanan erteleme müsabakasını İl Özel İdarespor kazandı.

Erteleme maçı Özel İdarenin

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubunda oynanan erteleme müsabakasını İl Özel İdarespor kazandı.

14 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Erteleme maçı Özel İdarenin

Pazar günü güvenlik tedbirlerinin az olması nedeniyle ertelenen Yozgat İl Özel İdarespor Sorgun Gençlikspor müsabakası dün Bozok Stadı dış sahasında oynandı. Oldukça çekişmeli geçen müsabaka sonrasında Yozgat İl Özel İdarespor Sorgun Gençlikspor’u 4-0 mağlup etti. Yozgat İl Özel İdarespor aldığı bu galibiyet ile puanını 4’e yükselterek ligin zirvesini Sorgun Belediyespor ile paylaştı. 

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