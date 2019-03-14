Erteleme maçı Özel İdarenin

Pazar günü güvenlik tedbirlerinin az olması nedeniyle ertelenen Yozgat İl Özel İdarespor Sorgun Gençlikspor müsabakası dün Bozok Stadı dış sahasında oynandı. Oldukça çekişmeli geçen müsabaka sonrasında Yozgat İl Özel İdarespor Sorgun Gençlikspor’u 4-0 mağlup etti. Yozgat İl Özel İdarespor aldığı bu galibiyet ile puanını 4’e yükselterek ligin zirvesini Sorgun Belediyespor ile paylaştı.