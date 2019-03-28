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Erteleme maçı Cumartesi

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubu’nda geçtiğimiz hafta oynanması gereken ancak Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ertelenen Sarıkaya Belediyespor Sorgun Gençlikspor arasındaki müsabaka Cumartesi günü oynanacak.

Erteleme maçı Cumartesi

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubu’nda geçtiğimiz hafta oynanması gereken ancak Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ertelenen Sarıkaya Belediyespor Sorgun Gençlikspor arasındaki müsabaka Cumartesi günü oynanacak.

28 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Erteleme maçı Cumartesi

Geçtiğimiz hafta Play-Off Grubunu’nun ikinci yarısının açılış müsabakası olan Sarıkaya Belediyespor, Sorgun Gençlerbirliği arasındaki maç Sarıkaya Belediyespor Antrenörü ve yöneticisi Cengiz Güçlüer’in babasının vefat etmesi nedeniyle Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yapılan ertelenmişti. Bu hafta sonu Cumartesi günü Sarıyakaya’da saat 13.00’da erteleme müsabakasının oynanacağı bildirildi. 

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