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Erteleme maçı bugün

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubu’nda geçtiğimiz hafta ertelenen müsabaka bugün oynanacak.

Erteleme maçı bugün

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubu’nda geçtiğimiz hafta ertelenen müsabaka bugün oynanacak.

30 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Erteleme maçı bugün

Sarıkaya Belediyespor Antrenörü ve yöneticisi Cengiz Güçlüer’in babasının vefaatı nedeniyle ertelenen Sarıkaya Belediyespor Sorgun Gençlikspor arasındaki müsabaka bugün saat 13.00’da Sarıkaya ilçe stadında oynanacak. Ligde henüz puanı bulunmayan Sarıkaya Belediyespor güçlü rakibini yenerek ligdeki ilk puanını almak istiyor. Sorgun Belediyespor ise ligin ilk yarısında Sarıkaya Belediyespor karşısında aldığı üç puanı yineleyerek rövanşı rakibine bırakmak istemiyor. 

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