Erteleme maçı bugün

Sarıkaya Belediyespor Antrenörü ve yöneticisi Cengiz Güçlüer’in babasının vefaatı nedeniyle ertelenen Sarıkaya Belediyespor Sorgun Gençlikspor arasındaki müsabaka bugün saat 13.00’da Sarıkaya ilçe stadında oynanacak. Ligde henüz puanı bulunmayan Sarıkaya Belediyespor güçlü rakibini yenerek ligdeki ilk puanını almak istiyor. Sorgun Belediyespor ise ligin ilk yarısında Sarıkaya Belediyespor karşısında aldığı üç puanı yineleyerek rövanşı rakibine bırakmak istemiyor.