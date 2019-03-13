Erteleme maçı bugün

Play-Off grubunun ikinci haftasında, Pazar günü Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde mücadele eden Yozgatspor’un Yozgat’ta müsabakası olması ve bütün güvenlik güçlerinin bu müsabakada görevli olması nedeniyle Yozgat İl Özel İdarespor ile Sorgun Gençlikspor arasında oynanması gereken müsabakada az sayıda güvenlik ekipleri görevlendirilmek zorunda kalındı. Güvenlik tedbirlerinin az olmasından dolayı müsabaka hakemi tarafından ertelenen Yozgat İl Özel İdarespor Sorgun Gençlikspor arasındaki müsabaka bugün Yozgat Bozok Stadı dış sahasında saat 14.00’da oynanacak.