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Erteleme maçı Boğazlıyan’ın

Erteleme maçı Boğazlıyan’ın

25 Ocak 2019 Cuma 07:00
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Erteleme maçı Boğazlıyan’ın

Sorgun Spor Salon’unda Antrenör Mehmet Şahin gözetiminde çalışan sarı siyahlı ekip, güçlü rakibini yenerek yoluna devam etmek istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Şahin, Fıdıklspor ile oynayacakları müsabakaya iyi hazırlandıklarını söyledi. Maç saatine kadar hazırlıklara devam edeceklerini dile getiren Şahin, ‘’Kendi sahamızda oynayacağımız bu zorlu müsabakayı kazanarak yolumuza emin adımlar ile devam etmek istiyoruz. Bizim hedefimiz Play-Off’lara kalmak ve bunu da başaracak güce sahibiz’’ dedi.

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