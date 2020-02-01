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Ersoy’a teşekkür ve hediye

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Belarus'ta düzenlenen Uluslararası Paralimpik Yüzme Turnuvası'nda 100 metre kelebek stilde altın madalya kazanan milli sporcu Rahmi Ersoy'u makamında kabul etti.

Ersoy’a teşekkür ve hediye

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Belarus'ta düzenlenen Uluslararası Paralimpik Yüzme Turnuvası'nda 100 metre kelebek stilde altın madalya kazanan milli sporcu Rahmi Ersoy'u makamında kabul etti.

01 Şubat 2020 Cumartesi 03:14
Ersoy’a teşekkür ve hediye

 Başarısından dolayı kutlayarak, bir süre sohbet eden Çakır, Rahmi Ersoy'un Belarus'ta hem Yozgat'ı hem Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini söyledi.  Ersoy, "Önümüzde İtalya ve Tokyo'da düzenlenecek olan yarışlar var. Azimle çalışacağım" dedi. Yozgat'ta 2004 yılında geçirdiği trafik kazasında sağ kolunu kaybeden Rahmi Ersoy, yüzmede gösterdiği azim ve başarı ile örnek oldu. Rahmi Ersoy, 24 Ocak'ta Belarus'un başkenti Minks'te düzenlenen Ulusal Açık Paralimpik Avrupa Şampiyonası'nda 100 metre kelebek sitilde altın madalya kazandı. Ersoy ayrıca ilk kez giydiği milli takım forması ile 50 metre ve 100 metre serbest stilde de Avrupa 2'ncisi oldu. Engelli sporcu Ersoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Antrenörleri Hanifi Yıkılmaz ve İlker Sefa Onuş ile birlikte Yozgat Valisi Kadir Çakır'ı makamında ziyaret etti. Vali Kadir Çakır, sporcuyu elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Vali Çakır, "Gerek Yozgat'ı gerek Türkiye'mizi Belarus'ta başarıyla temsil ettiği için Rahmi’ye çok teşekkür ediyorum. Bu başarıda emeği geçen Gençlik Spor İl Müdürümüze, antrenörlerine ve ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Rahmi de Yozgat'ımızın gururu oldu. Bundan sonra İtalya'ya gidecek. Burada da başarılarının devamını diliyoruz. Rahmi, buradan Türkün gücünü Yozgat'ın gücünü bütün dünyaya gösterdi" diye konuştu. Rahmi Ersoy ise, şampiyonaya ciddi bir şekilde hazırlandığına vurgu yaptı. Rahmi Ersoy, "Avrupa şampiyonasına iyi hazırlandık. Yarışlarda başarılar da elde ettim. Çalışmayı bırakmayacağım, önümüzde İtalya ve Tokyo'da düzenlenecek olan yarışlar var. Azimle çalışacağım. Belerus'ta düzenlenen Uluslararası Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 ve 100 metre serbest stilde 2'nci oldum, 100 metre kelebekte ise Avrupa birincisi oldum. Ülkemi temsil etmek çok güzel bir duygu. Bunu daha çok yaşamak istiyorum, çalışmalarıma bu doğrultu da devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ersoy’a Teşekkür Ve Hediye
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