Ersoy’a başarı belgesi

Türkiye çapında birçok şampiyonlukları bulunan ayrıca son katıldığı Balkan Turnuvasında 13’üncülük elde eden Yozgatlı Paralimpik Yüzücü Rahmi Ersoy’u makamında kabul eden Başhekim Kozan, başarılı sporcu Rahmi Ersoy’u tebrik edip başarılarının devamını diledi. Yozgatlı Rahmi Ersoy katıldığı müsabakalarda, Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzunda Paralimpik Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda katıldığı 7 stilde 2 altın madalya, 4 bronz madalya ve 1 stilde de dördüncülük ve 3. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında yaklaşık 6.5 km mesafeyi 01:07:11 gibi bir süre ile tamamlayarak Kıtalararası Yüzücü Unvanı almaya hak kazanmıştı.