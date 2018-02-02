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Ersoy, Türkiye 9’uncusu

AKSARAY’da düzenlenen Bedensel Engelliler Yüzme Paralimpik Türkiye Şampiyonasında Yozgat’ı temsil eden Rahmi Ersoy S9 kategorisine Türkiye 9’uncusu oldu.

Ersoy, Türkiye 9’uncusu

AKSARAY’da düzenlenen Bedensel Engelliler Yüzme Paralimpik Türkiye Şampiyonasında Yozgat’ı temsil eden Rahmi Ersoy S9 kategorisine Türkiye 9’uncusu oldu.

02 Şubat 2018 Cuma 07:00
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Ersoy, Türkiye 9’uncusu

Rahmi Ersoy, kısa süre önce Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzumuzda Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü bünyesi de antrenmanlara başladığını hatırlattı.
Rahmi Ersoy, ‘Azim ve inanç ile başarılmayacak hiç bir şey yok.
Yeter ki biz inanalım, isteyelim. Kısa süreli bir çalışma neticesinde Türkiye 9’uncusu olma gururunu yaşadım. İnanıyorum ki daha fazla çalışma ile Türkiye birincisi de olacağım’ dedi.

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