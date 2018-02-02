Ersoy, Türkiye 9’uncusu

Rahmi Ersoy, kısa süre önce Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzumuzda Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü bünyesi de antrenmanlara başladığını hatırlattı.

Rahmi Ersoy, ‘Azim ve inanç ile başarılmayacak hiç bir şey yok.

Yeter ki biz inanalım, isteyelim. Kısa süreli bir çalışma neticesinde Türkiye 9’uncusu olma gururunu yaşadım. İnanıyorum ki daha fazla çalışma ile Türkiye birincisi de olacağım’ dedi.

