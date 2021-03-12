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Erkılıç ta adayım dedi

TÜRKİYE Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şube Başkanlığı için Süleyman Erkılıç’ta aday olduğunu açıkladı.

12 Mart 2021 Cuma 00:56
Erkılıç ta adayım dedi

17 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimli olağan genel kurulunda mevcut başkan Adem Nazlı’nın aday olmayacağını duyurmasının ardından Şube Başkanlığı için ikinci aday Süleyman Erkılıç oldu. Erkılıç yaptığı açıklamada Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonunda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesinin 13’üncü Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına, karar verildiğini hatırlattı. Erkılıç, Üyesi olmaktan gurur duyduğu Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesinin ilerlemesi ve hak ettiği değeri kazanması için bu mukaddes yola ‘’Birlikteliği sağlayacağız’’ sloganıyla çıkarak göreve talip olduğunu söyledi. Erkılıç, ‘’Değerli camiamızın başarısını ve saygınlığını artırmak için, yine yeniden bir olduğumuz düzeni oluşturma gayretinde olacağım. Misyonumuz, çalışma heyecanı ve gençlik enerjisiyle birlikte derneğimize ve üyelerimize daha iyiyi sunmak olacaktır’’ dedi. 

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