Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1431
ALTIN
501.463
DOLAR
8.5400
STERLİN
12.0433
EURO
10.3502

Erenhan Can Sorgun’da

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, dış transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

17 Haziran 2021 Perşembe 00:48
Erenhan Can Sorgun’da

 Yeni sezonda üst sıralara oynayacak bir takım kurmak için kolları sıvayan Sorgun Belediyespor yönetimi, Antrenör Bahadır Aksoy’un hazırladığı liste doğrultusunda transfer çalışlarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Dış transferde bir çok yetenekli ve kariyerli oyuncuyu renklerine bağlayan sarı siyahlı yönetim, şimdi de gelecek vadeden genç yetenek smaçör Erenhan Can’ı renklerine bağladı. 1998 doğumlu olan Erenhan Can, Halkbank altyapısında yetişti. Gelecek vadeden 2,02 boyundaki genç smaçör Erenhan Can kariyerinde Halkbank, Sungurlu Belediyespor, Kula Belediyespor, Arhavi Voleybolspor ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor takımlarında forma giydi. 

Anahtar Kelimeler:
Erenhan Can Sorgun’da
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAŞER BAŞKAN YARDIMCISI OLDU
BAŞER BAŞKAN YARDIMCISI OLDU
Hakemlerimize önemli görev
Hakemlerimize önemli görev
YENGE FORM TUTUYOR
YENGE FORM TUTUYOR
Futbol antrenmanları başladı
Futbol antrenmanları başladı
Kayaalp’in hedefi altın madalya
Kayaalp’in hedefi altın madalya
Kızlar dönüyor
Kızlar dönüyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim