Erenhan Can Sorgun’da

Yeni sezonda üst sıralara oynayacak bir takım kurmak için kolları sıvayan Sorgun Belediyespor yönetimi, Antrenör Bahadır Aksoy’un hazırladığı liste doğrultusunda transfer çalışlarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Dış transferde bir çok yetenekli ve kariyerli oyuncuyu renklerine bağlayan sarı siyahlı yönetim, şimdi de gelecek vadeden genç yetenek smaçör Erenhan Can’ı renklerine bağladı. 1998 doğumlu olan Erenhan Can, Halkbank altyapısında yetişti. Gelecek vadeden 2,02 boyundaki genç smaçör Erenhan Can kariyerinde Halkbank, Sungurlu Belediyespor, Kula Belediyespor, Arhavi Voleybolspor ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor takımlarında forma giydi.