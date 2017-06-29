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Erdoğan Yozgatspor’da

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk hedefleyen Yozgatspor 1959 FK yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tamamladı.

Erdoğan Yozgatspor’da

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk hedefleyen Yozgatspor 1959 FK yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tamamladı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
29 Haziran 2017 Perşembe 14:47
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Erdoğan Yozgatspor’da

Ramazan bayramı öncesinde orta sahaya Mehmet Hür’ü kadrosuna katan kırmızı siyahlı yönetim Turgut Delen’den boşalan stoper mevkine ise Ortacaspor’dan Erdoğan Oluk’a kadrosuna kattı.
Yozgatspor’da iki sezon önce forma giyen Erdoğan Oluk, kendisine gelen tekliflere rağmen Yozgatspor ile sözleşme imzaladı.
Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün, transfer çalışmalarını tamamladıklarını belirterek kamp döneminde teknik heyetin vereceği rapor doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.
Akgün, Turgut Delen’in ani gidişi nedeniyle stoper mevkine arayış içerisinde olduklarını aktardı. Akgün, “Yozgatspor’da daha önce forma giyen Erdoğan Oluk ile bayram öncesinde bir görüşme yaptık. Teknik direktörümüz Memduh Fidan ile oyuncu hakkında bilgi verdik. Kendisi de yaptığı çalışma ve araştırmaların ardından Erdoğan’ın kadroya dahil edilmesi yönünde görüş bildirdi. Biz de Erdoğan ile anlaşma sağladık” dedi.
Yozgatspor’un yeni sezondaki hedefinin şampiyonluk olduğunun altını çizen Akgün, Erdoğan’ın takıma katkı vereceğine inandığını kaydetti.
Yozgatspor’da tekrar forma giyecek olan 26 yaşındaki Erdoğan Oluk ise bu sezon şampiyonluğa ulaşacaklarını söyledi. Yozgatspor’un iyi bir kadro kurduğunu dile getiren Erdoğan, “Yozgatspor’rda daha önce forma giydim. Şampiyonluğu şanssız bir şekilde kaçırmıştık. Bu kez işi daha sıkı tutacağız. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim” dedi.
 

Son Güncelleme: 29.06.2017 14:59
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