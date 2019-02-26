Erdemir’den tesis sözü

Erdemir, ‘’Yozgatspor’umuzun Ünyespor karşısında almış olduğu 3-0’lık galibiyetten dolayı tebrik ederim. Şampiyon Yozgatspor taraftarına ve şehrimize yakışır modern yeni şehir stadyumu ve beraberinde spor kompleksi en değerli projelerimizden birisidir. Bu projenin hayata geçmesi için elimizden gelen tüm gayreti ve fedakarlığı göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın’’ dedi.