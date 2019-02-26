Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -6°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104330
ALTIN
226.806
DOLAR
5.2964
STERLİN
6.9757
EURO
6.0134

Erdemir’den tesis sözü

YOZGAT MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, Yozgatspor’un Ünyespor karşısında aldığı galibiyet nedeniyle camiayı kutlarken, spor kompleksi sözü verdi.

Erdemir’den tesis sözü

YOZGAT MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, Yozgatspor’un Ünyespor karşısında aldığı galibiyet nedeniyle camiayı kutlarken, spor kompleksi sözü verdi.

26 Şubat 2019 Salı 07:00
12 Okunma
Erdemir’den tesis sözü

Erdemir, ‘’Yozgatspor’umuzun Ünyespor karşısında almış olduğu 3-0’lık galibiyetten dolayı tebrik ederim. Şampiyon Yozgatspor taraftarına ve şehrimize yakışır modern yeni şehir stadyumu ve beraberinde spor kompleksi en değerli projelerimizden birisidir. Bu projenin hayata geçmesi için elimizden gelen tüm gayreti ve fedakarlığı göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
YOZGAT MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Dart takımı birinci
Dart takımı birinci
YOZGATSPOR’DAN MUTLUSU YOK
YOZGATSPOR’DAN MUTLUSU YOK
Birincileri kutladı
Birincileri kutladı
Rakiplerini çalımladı, golünü attı
Rakiplerini çalımladı, golünü attı
Esosa omuzlarda
Esosa omuzlarda
Sarıkaya iddialı geliyor
Sarıkaya iddialı geliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim