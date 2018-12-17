Erdemir taraftarın arasında

Yıllarca Yozgatspor kulüp başkanlığını da yapan Yozgatspor’un bir çok başarısının da altında imzası bulunan efsane başkanlardan Mehmet Erdemir, dördüncü evladım diye adlandırdığı Yozgatspor’un Altınordu Belediyesporspor ile oynadığı müsabakayı maraton tribününde MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ve partilileri ile birlikte Yozgatspor taraftarının arasında izledi.



