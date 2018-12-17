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Erdemir taraftarın arasında

YOZGAT eski Belediye Başkanlarından MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, Hentbol Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor’un müsabakası ile Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un müsabakasını taraftarların arasında izledi.

Erdemir taraftarın arasında

YOZGAT eski Belediye Başkanlarından MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, Hentbol Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor’un müsabakası ile Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un müsabakasını taraftarların arasında izledi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Erdemir taraftarın arasında

Yıllarca Yozgatspor kulüp başkanlığını da yapan Yozgatspor’un bir çok başarısının da altında imzası bulunan efsane başkanlardan Mehmet Erdemir, dördüncü evladım diye adlandırdığı Yozgatspor’un Altınordu Belediyesporspor ile oynadığı müsabakayı maraton tribününde MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ve partilileri ile birlikte Yozgatspor taraftarının arasında izledi. 

 

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