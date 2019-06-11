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Er meydanında Yozgatlı şampiyon

SORGUN Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Sorgun Yağlı Güreşlerine Türkiye’nin dört bir yanında pehlivanlar er meydanında boy gösterirken, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinden er meydanına çıkan Ramazan Gargi kendi kategorisinde tüm rakiplerini yenerek birinci oldu.

Er meydanında Yozgatlı şampiyon

SORGUN Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Sorgun Yağlı Güreşlerine Türkiye’nin dört bir yanında pehlivanlar er meydanında boy gösterirken, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinden er meydanına çıkan Ramazan Gargi kendi kategorisinde tüm rakiplerini yenerek birinci oldu.

11 Haziran 2019 Salı 00:00
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Er meydanında Yozgatlı şampiyon

İç Anadolu’nun Kırkpınar’ı olarak ta adlandırılan Sorgun Yağlı Güreşlerinde 15 Başpehlivan ve 100 civarında güreşçi mücadele etti. Ramazan Yeşilyeşil’in Başpehlivan seçildiği Sorgun Yağlı Güreşlerinde Küçük Orta Küçük Boyda güreşen Sarıkaya ilçesi Küçükçalağıl köyü nüfusuna kayıtla Ramazan Gargi, kendi kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Yozgat’ın gururu olan Ramazan Gargi başarılarının devamının geleceğini ve bir gün başpehlivan olacağına inandığını söyledi. 

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