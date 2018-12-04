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ENGELSiZ SPOR

YOZGAT’ta, gazeteciler ile özel sporcular arasında oluşturulan karma takımlar, basketbol maçı ile ilgi odağı oldu.

ENGELSiZ SPOR

YOZGAT’ta, gazeteciler ile özel sporcular arasında oluşturulan karma takımlar, basketbol maçı ile ilgi odağı oldu.

04 Aralık 2018 Salı 07:00
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ENGELSiZ SPOR

Özel Sporcular Yozgat İl Temsilciği tarafından Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen maçta, aralarında down sendromlu, otizmli ve eğitilebilir engellilerin bulunduğu özel sporcular ile gazeteciler karma iki takım oluşturdu. 66-66 sona eren maçın ardından özel sporcular madalyayla ödüllendirildi. Özel Sporcular Yozgat İl Temsilcisi Soner Tumgan, organizasyona destek veren basın mensuplarına teşekkür etti. Tümgan, "Dış ortama, sosyal hayata tutunamamış çocukları ev ortamından alıp sporla yaşama tutundurmayı ve sosyal hayata kazandırmayı hedefliyoruz. Bugün de güzel bir maç yaptık, çocuklarımız büyük mutluluk yaşadı" dedi.  Özel sporcular da maçta çok eğlendiklerini belirtti.

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