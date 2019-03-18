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Engellilerin Play-Off umudu

SORGUN Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, Kayseri deplasmanında istediği puanı alamadı ama play-offa kalabilme umudunu iç sahada oynayacağı maça taşıdı.

Engellilerin Play-Off umudu

SORGUN Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, Kayseri deplasmanında istediği puanı alamadı ama play-offa kalabilme umudunu iç sahada oynayacağı maça taşıdı.

18 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Engellilerin Play-Off umudu

Sorgun Engelliler Basketbol takımı Kayseri Erciyes takımına 64-34 yenildi. Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu, Kayseri deplasmanında iyi oynayamadıklarını ve maçı kaybettiklerini belirtip, ‘’Hiçbir şeyin sonu değil. Bize 3’üncü Llig play-off kapısını açacak olan 24 Mart Pazar günü kendi sahamızda Çarşamba Besk ile oynayacağımız müsabakamıza odaklandık. Kayseri takımına başarılar dilerim. Müsabakamızda görev alan teknik komiserimiz C. Aykut Ekti beye baş hekemimiz Orhan Altın hocama Yardımcı hakeminin Cemil Türk hocama adil tarafsız olması gerektiği gibi maçımızı yönettikleri için sonsuz teşekkürler’’ dedi. Sorgun Engelliler Basketbol takımı, maddi sıkıntı nedeniyle Malatya deplasmanına eksik kadroyla gitmek zorunda kalmış, kazanabileceği maçı uzatma dakikalarında kaybedince play-off şansını da zora sokmuştu. 
 

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