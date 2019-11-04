Engellilerin gücü yetmedi

Sorgun Spor Salonunda karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk yarısına konuk ekip 31-36 önde girdi. Maçın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde daha iyi oynayan konuk ekip mücadeleyi 52-68 kazandı. Geçen hafta araç tahsis edilmemesi nedeniyle deplasman maçına çıkamayan Sorgun Engelliler Umut Spor Tekerlekli Basketbol Takımı, evinde oynadığı ilk maçından puansız ayrılırken, geçen haftayı bay geçen Adana Martı Engelliler Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ilk puanını almış oldu.