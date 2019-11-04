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Engellilerin gücü yetmedi

TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol 3. Ligi B Grubu'nda Yozgat'ı temsil eden, araç sorunu nedeniyle ligdeki ilk maçına çıkamayan Sorgun Engelliler Umut Spor Tekerlekli Basketbol Takımı, konuk ettiği Adana Martı Engelliler Spor'a 52-68 yenildi.

Engellilerin gücü yetmedi

TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol 3. Ligi B Grubu'nda Yozgat'ı temsil eden, araç sorunu nedeniyle ligdeki ilk maçına çıkamayan Sorgun Engelliler Umut Spor Tekerlekli Basketbol Takımı, konuk ettiği Adana Martı Engelliler Spor'a 52-68 yenildi.

04 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Engellilerin gücü yetmedi

Sorgun Spor Salonunda karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk yarısına konuk ekip 31-36 önde girdi. Maçın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde daha iyi oynayan konuk ekip mücadeleyi 52-68 kazandı.  Geçen hafta araç tahsis edilmemesi nedeniyle deplasman maçına çıkamayan Sorgun Engelliler Umut Spor Tekerlekli Basketbol Takımı, evinde oynadığı ilk maçından puansız ayrılırken, geçen haftayı bay geçen Adana Martı Engelliler Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ilk puanını almış oldu.

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Engellilerin Gücü Yetmedi
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