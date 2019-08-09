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Engellilerin grubu belli oldu

TEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü Ligi’nde bu sene Yozgat’ı temsil edecek olan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nün Ligdeki rakipleri belli oldu.

Engellilerin grubu belli oldu

TEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü Ligi’nde bu sene Yozgat’ı temsil edecek olan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nün Ligdeki rakipleri belli oldu.

09 Ağustos 2019 Cuma 00:00
Engellilerin grubu belli oldu

Yapılan kura çekimi sonrasında Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü B grubunda yer aldı. Melikgazi Belediyesi, Adana Engelliler Spor Kulübü, 7 Ocak Engelliler Spor Kulübü, Niğde BESK, Düziçi Engelliler Spor Kulübü, Mersin, Adana Martı takımlarının yer aldığı B Grubunda mücadele edecek olan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, gruplarını üst sıralarda bitirerek bir üst lige çıkmak istiyor. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, yapılan kura çekimleri sonrasında Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde B Grubunda yer aldıklarını söyledi. Güçlü takımların bulunduğu grubu üst sıralarda tamamlamak istediklerini dile getiren Ertal, ‘’Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü olarak ligi iyi bir noktada bitirmek için Yozgatlılardan destek bekliyoruz. Bu sene oyuncu transferleri, deplasman giderleri gibi konularda desteğe ihtiyacımız var. Bizler Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü olarak ligde Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz, Yozgatlıların da bizlere destek vermesini bekliyoruz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
TEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü LigiSorgun Engelliler Umut Spor Kulübü
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