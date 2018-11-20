Engellilerin Galibiyet sevinci

Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu, ''Kendi sahamızda oynadığımız sezonumuzun ilk maçı olan Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelli Spor kulübü karşısında iyi bir mücadele verdik, salonumuzdan galibiyetle ayrıldık. Göstermiş oldukları mücadelelerinden dolayı her iki takımıda kutlarım'' dedi.

Kuruldukları sezon ligde neredeyse averaj takımı hüviyetinde olduklarını hatırlatan Altunkuyu, geçen sezon atılım yaparak, ligi orta sıralarda tamamladıklarını hatırlattı. Altunkuyu, ''Bu sezon hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Emekleme devresini geride bıraktık. Bu sezon belirlediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz. İyi ve tecrübeli, ligi tanıyabilen bir ekibimiz var. Alacağımız sonuçlarla hedefe ulaşmak istiyoruz. İlk maçımızı kazandık. Bundan sonraki kalan maçlarımızı da aynı şekilde kazanabilmek için çalışmalarımızı aksatmadan sürdüreceğiz. Hedefe ulaşmak istiyoruz'' diye konuştu.