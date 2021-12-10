Engellilerin fikstürü çekildi

3 grup üzerinden oynanacak olan ligde grubunu ilk 2 sırada bitiren takımlar 2’inci lige terfi müsabakaları oynamaya hak kazanacak. 6 takımın mücadele edeceği terfi maçları tek devreli lig usulüne göre oynanacak ve 5 maç sonunda ilk 2 sırayı alan takımlar 2022-2023 sezonunda 2’inci ligde mücadele etme hakkı kazanacak. 25 Aralık Cumartesi başlayacak olan 3’üncü Ligde ilk yarı maçları 13 Şubat 2022 tarihinde sona erecek. İkinci yarı maçları ise 5 Mart 2022 Cumartesi başlayıp,17 Nisan 2022 tarihinde sona ererek, 2’inci Lige terfi maçları için Play-Off yeri ve tarihi daha sonra açıklanacak.

SORGUN B GRUBUNDA

Önceki gün gerçekleştirilen fikstür çekiminde Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü B grubunda yer alırken ilk müsabakasını ise 25 Aralık tarihinde deplasmanda Akdeniz Engelliler takımı ile oynayacak. Beyazay Mersin, Melikgazi, Adana Martı, Niğde Bedensel Engelliler, Düziçi Engelliler, Adana Engelliler takımlarının yer aldığı grupta mücadele edecek olan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü grupta ilk iki takım arasında yer alarak İkinci Lige terfi Play-Off müsabakalarına katılmak istiyor.

