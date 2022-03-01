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Engellilere destek verdiler

Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon derneği, Tekerlekli Sandalye Basketbol Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübüne tribünden destek verdi.

01 Mart 2022 Salı 00:17
Engellilere destek verdiler

Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon derneği Başkanı Ayişe Esengin, Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nün basketbol maçına destek olmak, moral vermek amacı ile Sorgun Spor Salonu’na dernekçe gittiklerini söyledi. Sorgun ve Osmaniye Düziçi basketbol takımı arasındaki müsabakayı 77-58 gibi farklı skor ile kazanan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü basketbol takımını kutlayan Esangin, ‘’Eflatunun şu sözünü de eklemeden geçemiyorum ‘Hareket eksikliği her insanda iyi kondisyonu yok eder. Hareket ve metodolojik fiziksel egzersiz ise onu korur ve sürdürülebilmesini sağlar’ Bizlere araç konusunda yardımlarını esirgemeyen Yozgat Belediye Başkanımız Celal Köse’ye, maç sonrası derneğimize yemek ikramında bulunan Sorgun Belediye Başkanı Sayın Erkut Ekinci’ye ve Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Altınkuyu’ya misafir perverliklerinden dolayı teşekkürler ediyoruz’’ dedi. 

Son Güncelleme: 28.02.2022 19:22
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