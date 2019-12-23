Engellilere destek

Hafta sonunda Düziçi Engelliler Basketbol takımı konuk eden Sorgun Engelliler Basketbol takımı sahadan 37-80 yenik ayrıldı. Bu sezon mali yönden ciddi sıkıntılar yaşayan Sorgun Engelliler Basketbol takımını yalnız bırakmayan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, ‘yanınızdayız’ mesajı verdi. Sorgun Engelliler Basketbol takımından ise, ‘Sonuç ne olursa olsun biz kazandık. Bu yolda yalnız olmadığınızı biliyoruz. Sesimizi de çırpınışlarımızı da duyarak, bize değer verip bugünkü müsabakamıza gelerek destek veren, Yozgat Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Dernek başkanlarına, üyelerine, bu konuda desteğini esirgemeyen Yozgat Belediyesi Başkanı sayın Celal Köse beye, eşi Nagehan hanımefendiye sonsuz teşekkür ederiz’ açıklamasında bulundu.