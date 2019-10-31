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ENGELLiLERE ARAÇ ENGELi

TEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü Ligi’nde Yozgat’ı temsil eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, araç sorununu çözmeye çalışıyor.

ENGELLiLERE ARAÇ ENGELi

TEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü Ligi’nde Yozgat’ı temsil eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, araç sorununu çözmeye çalışıyor.

31 Ekim 2019 Perşembe 01:52
ENGELLiLERE ARAÇ ENGELi

Ligin ilk haftasında araç bulunamaması nedeniyle deplasmana gidemeyen ekip, Adana Engelliler Spor Kulübü karşısında hükmen yenik ilan edildi. Araç tahsisi konusunda dilekçe yazarak, talepte bulunan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübüne, ‘yol çıkış belgesi’ bulunmadığı gerekçesi ile araç tahsisi yapılmadığı ileri sürüldü. Geçtiğimiz yıllarda engellilerin kullanımı için dönemin Valisi Kemal Yurtnaç tarafından satın alınan asansörlü engelli minibüsünü engellilere tahsis edilmesi istendi. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübüne araç tahsisinin yapılmamasına ilişkin tebligatın maç günü yapıldığı ileri sürüldü. Adana deplasmanına gidebilmek için otel ve deplasman masraflarını hazırlayan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, araç tahsisi yapılmamasından dolayı müsabakaya çıkamamanın üzüntüsünü yaşarken, sorunun da çözümü için temaslar sürdürülüyor. 

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