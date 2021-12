Engellilere anlamlı ziyaret

Yozgat’ta faaliyet gösteren Sürme Engelliler Derneğini, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle ziyaret eden Yozgat Belediyesi Bozokspor takımı oyuncuları ve teknik ekibi Engellilerin günün kutladı. Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübü Antrenörü Levent Anıl Sönmez, 3 Aralık Dünya Engelliler Güne nedeniyle engellileri yalnız bırakmamak için ziyaretlerde bulunduklarını söyledi. Başlarının tacı olan engellileri sadece bir gün değil her zaman hatırlanması gerektiğini dile getiren Sönmez, her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini bu nedenle de engellilere her zaman saygı gösterilmesi gerektiğini onlarında bu toplumun bir parçası olduğunun unutulmaması istedi.

ABİSİNİ UNUTMADI

Öte yandan Yozgat Belediyesi Bozokspor takımı Antrenörü İlhan Özbay ise bedensel engelli olan abisi Mustafa Özbay’ın da dünya engeliler gününü kutlayarak abisine çiçek hediye etti.