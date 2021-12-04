Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Engellilere anlamlı ziyaret

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi C Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Belediyesi Bozokspor takımı 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle Sürmeli Engelliler Derneğini ziyaret etti.

04 Aralık 2021 Cumartesi 00:58
Engellilere anlamlı ziyaret

Yozgat’ta faaliyet gösteren Sürme Engelliler Derneğini, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle ziyaret eden Yozgat Belediyesi Bozokspor takımı oyuncuları ve teknik ekibi Engellilerin günün kutladı. Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübü Antrenörü Levent Anıl Sönmez, 3 Aralık Dünya Engelliler Güne nedeniyle engellileri yalnız bırakmamak için ziyaretlerde bulunduklarını söyledi. Başlarının tacı olan engellileri sadece bir gün değil her zaman hatırlanması gerektiğini dile getiren Sönmez, her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini bu nedenle de engellilere her zaman saygı gösterilmesi gerektiğini onlarında bu toplumun bir parçası olduğunun unutulmaması istedi.
ABİSİNİ UNUTMADI
Öte yandan Yozgat Belediyesi Bozokspor takımı Antrenörü İlhan Özbay ise bedensel engelli olan abisi Mustafa Özbay’ın da dünya engeliler gününü kutlayarak abisine çiçek hediye etti. 

Anahtar Kelimeler:
Engellilere Anlamlı ZiyaretYozgatIlerigazetesiCumartesiHaberSporEngelliEngellilerFutbolLigAmatörKümeTakımGrup
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çayıralan Osmancık yolcusu
Çayıralan Osmancık yolcusu
Sorgun’da derbi heyecanı
Sorgun’da derbi heyecanı
Kızlar Aksaray karşısında
Kızlar Aksaray karşısında
TAKIMLARIMIZ ZOR ViRAJDA
TAKIMLARIMIZ ZOR ViRAJDA
Amatörde kritik hafta
Amatörde kritik hafta
Bozokspor’da Paşaköy hazırlıkları
Bozokspor’da Paşaköy hazırlıkları
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim