Engellilerden teşekkür

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın Yozgat’ta oynadıkları bütün müsabakalara katıldığını ve takımın başında bulunduğunu dile getiren Altınkuyu, ‘’Başta Yozgat Valimiz Kemal Yurtnaç olmak üzere bizden desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Uzun bir lig maratonunu geride bıraktıklarını dile getiren Altınkuyu, ‘’Ligde çıktığımız 9 müsabakadan 12 puan toplayarak 4’üncü sırada bitirme başarısını elde ettik. İyi bir sezon geçirdiğimize inanıyorum. Güçlü rakipler ile mücadele ettik ve sezon sonunda da yine güçlü rakiplerimizi geride bırakarak ligi 4’üncü sırada tamamladık. Ben oyuncularımı göstermiş oldukları performanstan ve özverinden dolayı kutluyorum. Ayrıca ligde rakip olduğumuz bütün takımlara ve yöneticilerine de bizlere göstermiş oldukları misafirperverlikten ve dostluktan dolayı da hepsine teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.