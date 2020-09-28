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Engellilerden teşekkür

TEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü yönetimi Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci’yi makamında ziyaret ederek bugüne kadar kendilerine göstermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ettiler.

28 Eylül 2020 Pazartesi 00:16
Engellilerden teşekkür

Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, ‘’Sorgun’umda değerli olduğumuzu biliyoruz. Belediye başkanımız diğer sporlarda olduğu gibi engellilerinde spor hakkı olduğunu ve yanımızda olup Engelli sporu içinde gerekli desteği vereceklerini söylediler. Tüm çabalarımıza rağmen 5 senedir sponsor bulamadık. Geçen senede Valilik ve Belediye destekli sporumuza yapmıştık. Desteklerinden dolayı Belediye başkanımız Erkut Ekinci beye spor kulübüm ve kendi adıma teşekkür ederim’’ dedi. Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci ise Yozgat’ı en iyi şekilde Basketbol liginde temsil etmeye çalışan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nü öz verili çalışmalarından dolayı tebrik ettiğini söyledi. Kısıtlı imkanlara rağmen Üçüncü Lig’de mücadele eden Engelliler takımını tebrik eden Ekinci, imkanlar ölçüsünde her zaman destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Konuşmaların ardından Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, Belediye Başkanı Erkut Ekinci’ye basketbol topu hediye ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.  

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Engellilerden Teşekkür
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