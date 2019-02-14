Engellilerden davet

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, Cumartesi günü konuk edecekleri Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Güçlü rakiplerini yenmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Altınkuyu, ‘’Bu zor müsabakada Yozgat halkının da desteğine ihtiyacımız var. Tüm spor severleri 16 Şubat Cumartesi saat 13.00’da Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile oynayacağımız müsabakamıza tüm sporseverlerimizi bekliyoruz’’ dedi.