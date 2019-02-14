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Engellilerden davet

TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi B Grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Cumartesi günü Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynayacakları Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdürürken Yozgat halkını da bu müsabakaya davet ettiler.

Engellilerden davet

TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi B Grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Cumartesi günü Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynayacakları Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdürürken Yozgat halkını da bu müsabakaya davet ettiler.

14 Şubat 2019 Perşembe 07:00
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Engellilerden davet

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, Cumartesi günü konuk edecekleri Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Güçlü rakiplerini yenmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Altınkuyu, ‘’Bu zor müsabakada Yozgat halkının da desteğine ihtiyacımız var. Tüm spor severleri 16 Şubat Cumartesi saat 13.00’da Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile oynayacağımız müsabakamıza tüm sporseverlerimizi bekliyoruz’’ dedi.

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