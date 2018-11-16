Engellilerden davet

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, yarın ligdeki ilk müsabakalarına çıkacaklarını söyledi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşacakları müsabakada Yozgat halkından destek isteyen Altınkuyu, ‘’Bu sezon hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Bu hedef doğrultusunda da Yozgat halkının desteğine ihtiyacımız var. Yarın Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 11.30’da başlayacak olan Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübü müsabakamıza herkesi davet ediyoruz. Lige iyi bir başlangıç yapabilmek için elimizden geleni yapacağız ve güçlü rakibimizi Yozgat’tan puansız göndereceğimize inanıyorum. Uzun zamandır oyuncularımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdü. Tam manasıyla lige hazır olduğumuzu düşünüyorum’’ dedi.