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Engellilerden davet

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Lig B grubunda şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, yarın ligde çıkacakları ilk müsabakaya Yozgat halkını davet ederek kendilerini desteklemelerini istediler.

Engellilerden davet

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Lig B grubunda şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, yarın ligde çıkacakları ilk müsabakaya Yozgat halkını davet ederek kendilerini desteklemelerini istediler.

16 Kasım 2018 Cuma 06:38
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Engellilerden davet

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, yarın ligdeki ilk müsabakalarına çıkacaklarını söyledi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşacakları müsabakada Yozgat halkından destek isteyen Altınkuyu, ‘’Bu sezon hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Bu hedef doğrultusunda da Yozgat halkının desteğine ihtiyacımız var. Yarın Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 11.30’da başlayacak olan Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübü müsabakamıza herkesi davet ediyoruz. Lige iyi bir başlangıç yapabilmek için elimizden geleni yapacağız ve güçlü rakibimizi Yozgat’tan puansız göndereceğimize inanıyorum. Uzun zamandır oyuncularımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdü. Tam manasıyla lige hazır olduğumuzu düşünüyorum’’ dedi. 

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Engellilerden Davet
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