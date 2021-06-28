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Engellilerden AYDEF’e teşekkür

Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi takımlarından Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü tarafından Almanya Yozgatlı Dernekler Federasyonu’na (AYDEF) kendilerine vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür belgesi verdiler.

28 Haziran 2021 Pazartesi 00:14
Engellilerden AYDEF’e teşekkür

AYDEF Genel Başkanı Salih Çelik beraberindeki heyetle birlikte ziyaret ettiği Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’ndü yöneticiler ile sohbet edip desteklerinin devam edeceğini söylediler. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, kendilerini ziyarete gelen AYDEF üyelerine kulüp hakkında bilgiler verdi. Geçtiğimiz sezon ikinci ligin kapasından kıl payı döndüklerini anlatan Altınkuyu yeni sezondaki hedeflerinden de bahsetti. Altınkuyu, AYDEF Genel Başkanı Salih Çelik, Rıza Atamtürk, Mehmet Aktaş’ın ziyaretlerinin kendilerini ziyadesiyle onurlandırdığını belirtti.  Kendilerine yapmış olduğunuz sandalye desteği için teşekkür eden Altınkuyu, ‘’Spor salonumuz çok uzak, bu sandalyelerle ulaşımlarını kolaylaştırdınız, İnşallah hep birlikte engelli sporunu Yozgat’ımda daha iyi yerlere getireceğiz. AYDEF Genel  Başkanımız Salih Çelik ihtiyacımız olan 5 akülü araba hediye etti, kendisine ve AYDEF teşkilâtımıza çok teşekkür ediyoruz’’ dedi. 
Altınkuyu daha sonra Salih Çelik’e teşekkür belgesi hediye etti. Teşekkür Belgesi alan Salih Çelik ise bu belgeyi AYDEF adına aldığını, teşkilatının en iyi yerine asacağını belirtti.  Çelik, ‘’Bizler imkanlarımız dahilinde kardeşlerimize yardımcı olamaya gayret edeceğiz Sorgun Umut derneğimizin hizmetleri bizleri çok sevindirdi’’ diye konuştu. 

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Engellilerden AYDEF’e Teşekkür
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