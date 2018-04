ENGELLiLERDE MUTLU KAPANIŞ

Maç öncesi sahaya inerek her iki takım oyuncuları ile yakından ilgilenip, sohbet eden Vali Yurtnaç, daha sonra il protokolü ile birlikte oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen basketbol maçını izledi. Pozitif ayrımcılık yaptıkları gurupların arasında engellilerinde olduğunu belirten Vali Yurtnaç, “Şehit ve gazi ailelerine gösterdiğimiz pozitif ayrımcılığı engelli vatandaşlarımıza da gösteriyoruz. Onların her zaman yanında olmak bizim borcumuz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda yine engelli basketbolcularımızın maçını izlemeye geldik. Yine her fırsatta onların maçını izlemeye ve destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Basketbol takımına destek sözü veren Vali Yurtnaç, “Engelli olmalarına rağmen hayata küsmeyip böylesine pozitif, hayat dolu ve bir sporla uğraşmaları bizleri çok sevindiriyor. Bedensel Engelli Basketbol Liginde ilimizi temsil eden bu takımımızı valilik olarak her zaman destekliyoruz. Onların yanında olduğumuzu göstermek için bugün gelip maçlarını izledik. Her biri birbirinden kıymetli bu sporcularımızı böyle bir faaliyet içerisinde olduklarından dolayı tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel yerlere gelirler ve ilimizi üst liglerde temsil ederler” diye konuştu.

Vali Yurtnaç, sahadan 56-53 galip ayrılan Sorgun Umut Engelliler Basketbol Takımı oyuncu ve teknik heyetini tebrik etti. Samsun Engelliler Kuzey Yıldızı Basketbol Takımını da tebrik eden Vali Yurtnaç, sporculara başarılar diledi.