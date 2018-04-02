Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114930
ALTIN
168.703
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5509
EURO
4.8717

ENGELLiLERDE MUTLU KAPANIŞ

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç’ın antrenörlük görevini üstlendiği, Bedensel Engelliler Basketbol Bölgesel Lig B Gurubunda mücadele veren Sorgun Umut Engelliler Basketbol Takımı, son maçında konuk ettiği Samsun Engelliler Kuzey Yıldızı Basketbol Takımı karşısında aldığı galibiyetle, sezonu mutlu kapattı.

ENGELLiLERDE MUTLU KAPANIŞ

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç’ın antrenörlük görevini üstlendiği, Bedensel Engelliler Basketbol Bölgesel Lig B Gurubunda mücadele veren Sorgun Umut Engelliler Basketbol Takımı, son maçında konuk ettiği Samsun Engelliler Kuzey Yıldızı Basketbol Takımı karşısında aldığı galibiyetle, sezonu mutlu kapattı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
14 Okunma
ENGELLiLERDE MUTLU KAPANIŞ

Maç öncesi sahaya inerek her iki takım oyuncuları ile yakından ilgilenip, sohbet eden Vali Yurtnaç, daha sonra il protokolü ile birlikte oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen basketbol maçını izledi. Pozitif ayrımcılık yaptıkları gurupların arasında engellilerinde olduğunu belirten Vali Yurtnaç, “Şehit ve gazi ailelerine gösterdiğimiz pozitif ayrımcılığı engelli vatandaşlarımıza da gösteriyoruz. Onların her zaman yanında olmak bizim borcumuz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda yine engelli basketbolcularımızın maçını izlemeye geldik. Yine her fırsatta onların maçını izlemeye ve destek vermeye devam edeceğiz” dedi.
Basketbol takımına destek sözü veren Vali Yurtnaç, “Engelli olmalarına rağmen hayata küsmeyip böylesine pozitif, hayat dolu ve bir sporla uğraşmaları bizleri çok sevindiriyor. Bedensel Engelli Basketbol Liginde ilimizi temsil eden bu takımımızı valilik olarak her zaman destekliyoruz. Onların yanında olduğumuzu göstermek için bugün gelip maçlarını izledik. Her biri birbirinden kıymetli bu sporcularımızı böyle bir faaliyet içerisinde olduklarından dolayı tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel yerlere gelirler ve ilimizi üst liglerde temsil ederler” diye konuştu.
Vali Yurtnaç, sahadan 56-53 galip ayrılan Sorgun Umut Engelliler Basketbol Takımı oyuncu ve teknik heyetini tebrik etti. Samsun Engelliler Kuzey Yıldızı Basketbol Takımını da tebrik eden Vali Yurtnaç, sporculara başarılar diledi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Nizamettin kaza yaptı
Nizamettin kaza yaptı
Yozgat kötü başladı
Yozgat kötü başladı
Olmadı, bir daha
Olmadı, bir daha
ANTRENMAN YAPTILAR
ANTRENMAN YAPTILAR
HAKEMi GEÇEMEDiLER
HAKEMi GEÇEMEDiLER
MiLLi SPORCUDAN ZiYARET
MiLLi SPORCUDAN ZiYARET

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim